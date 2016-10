Nintendo NX – Die besten Gerüchte – Teil 2

In dieser Woche soll es (mal wieder) soweit sein: Die Nintendo NX soll enthüllt werden. Spätestens in der nächsten Woche zur Investorenkonferenz wird es soweit sein, dass wir offizielle Informationen zur neuen Nintendo Konsole erhalten. Doch bis dahin stehen noch immer verschiedene Gerüchte im Raum, von denen wir noch ein paar tolle Exemplare herauspicken und euch präsentieren möchten.

VR + NX = Hype

Nachdem die PlayStation VR am vergangen Donnerstag einen großartigen Launch hingelegt hat, wäre es doch ein logischer Schritt, dass sich Nintendo der virtuellen Realität annimmt? Erinnert euch daran, wie es bisher war, wenn die Japaner sich dem nächsten großen Hype der Spieleindustrie gewidmet hat. Sei es der Analog-Stick, der mit Mario 64 sofort perfekt eingeführt wurde, oder die Bewegungssteuerung, die mit der Wii einen Hype erlebt hat.

Wie wäre es dann erst, wenn wir ein neues Mario mit VR-Support erleben könnten? Sicherlich großartig. Die Chancen so etwas zum Release der Konsole zu erleben, ist nicht allzu groß, jedoch wäre ein späterer Support durchaus denkbar.

Virtual Console mit GameCube- und Dreamcast-Games

Die Virtual Console ist in der Theorie eine großartige Sache: Nintendo hat damit die Möglichkeit unzählige Spiele verschiedener Plattformen auf die aktuellen Konsolen zu bringen. Was in der Vergangenheit jedoch mit eher mäßigen Erfolg funktioniert hat, könnte die virtuelle Konsole auf der Nintendo NX weiteren Zuwachs erhalten. Potentiell würde die Möglichkeit bestehen, dass ihr eure Lieblingsspiele vom GameCube oder der Dreamcast herunterladen könntet.

Abhängig von den Eingabemöglichkeiten der neuen Konsole wäre es auch denkbar, dass Wii-Games ihren Weg auf die Plattform finden, da die Konsole prinzipiell ein aufgemotzter GameCube war.

Aufrüstbar in die Zukunft

Mit den Ankündigungen der PlayStation 4 Pro und der Xbox One Scorpio ist der Hardware-Wahn auch bei den Konsoleros angekommen: Alle paar Jahre wird eine stärke Hardware zur Verfügung gestellt, die die technische Qualität der Spiele auf ein neues Niveau hievt. Nun wurden Gerüchte laut, dass auch Nintendo auf ein ähnliches System setzen wird, sodass ihr alle paar Jahre eine Erweiterung für eure Konsole kaufen könnt, um die Spiele in sogenannter „Premium-Qualität“ spielen zu können. Das bedeutet, dass die Nintendo NX auch in einigen Jahren noch die aktuelle Konsole von Nintendo sein könnte, da es keine neue Hardware-Generation geben müsste.

Die (nahe) Zukunft wird es zeigen

Nun ist die Frage: Welche Gerüchte entsprechen der Realität und welche sind Fiktion? Nun, das werden wir spätestens zur Enthüllung von Nintendos neuer Konsole erfahren. Jedoch steht fest: Spannender könnte es kaum sein!