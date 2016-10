Nintendo NX – Bundle und Preis geleakt?

Und wieder ein neues Gerücht dreht sich rund um die Nintendo NX. Die Konsole aus dem Hause Nintendo dürfte derweil auf Platz eins, in der Liste für die meisten Gerüchte, sein. Diesmal geht es um eine Bundle-Version der Konsole und sogar um einen konkreten Preis.

Die Informationen dafür sollen direkt von einem Vertreter aus einem großen Einzelhandeln stammen und wurden auf Reddit verraten. So soll die Basis-Version der Nintendo NX 299,99 Dollar kosten. Aber auch eine Bundle-Version wird benannt, die dann mit 399,99 Dollar zu Buche schlägt. Laut der Reddit-Nutzer im Forum soll die Information aus einer vertrauenswürdigen und glaubhaften Quelle stammen, an dem Gerücht könnte also tatsächlich Wahrheit haften. Dennoch sei auch an der Stelle wieder gesagt, dass alles mit Bedacht zu genießen ist, solange weiterhin nichts offiziell bestätigt wurde.

Dennoch ist es ein Interessantes Thema, denn ein Bundle zum Launch der NX wäre durchaus vielversprechend, oder? Insofern gute Titel mitgeliefert werden und leider wurden dazu keine weitere Informationen gegeben. Es wurde also nicht gesagt woraus genau das Bundle besteht, aber der Hinweis liegt nahe, dass ein Mario-Titel beim Launch dabei sein wird. Zumindest sollen der Slogan „Interact with your game on the go“ und Mario auf den Launch-Postern abgebildet sein.

Die Verpackung soll zudem etwas größer als die Wii U-Verpackung sein und im Februar 2017 sollen auch erste Demo-Versionen der Konsole Händler und Läden erreichen. Auch von einem 4K-Streaming wurde berichtet, dabei ist höchstwahrscheinlich die Wiedergabe von 4K-Inhalten via Streaming-Diensten wie Netflix gemeint. Zudem soll das Marketing-Team von Nintendo das Spielerlebnis als 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde beschreiben. Die Handheld-Version soll hingegen 900p Auflösung bieten.

Wieder einmal eine sehr interessante Sache und es bleibt weiterhin mit Spannung auf die offizielle Ankündigung abzuwarten