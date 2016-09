Nintendo NX – Als Hybrid-Konsole bestätigt

Allem Anschein nach wurde die Nintendo NX endlich als Hybrid-Konsole bestätigt. Niemand Geringeres als der CEO von The Pokémon Company, nämlich Tsunekazu Ishihara, hat in einem aktuellen Interview verlauten lassen, dass es sich bei der NX tatsächlich um einen Hybriden handelt.

Dies hat er gegenüber dem Magazin The Wall Street Journal verraten. So soll es sich bei der NX tatsächlich um eine Kombination aus stationärer Heimkonsole und einem Handheld handeln. Nebenbei erwähnte er auch, dass The Pokémon Company ebenfalls Spiele für die NX bringen wird. Man kann also davon ausgehen, dass wir auf Nintendos kommender Konsole neue Titel aus dem Pokémon Universum zu sehen bekommen.

„Die NX versucht das Konzept zu ändern, dies bedeutet, eine Heimkonsole zu sein oder ein Handheld zu sein. Wir werden Spiele für die NX entwicklen.“

Die Aussage klingt zumindest sehr eindeutig und könnte darauf schließen lassen, dass wir uns der offiziellen Ankündigung der Nintendo NX nähern. Es bleibt jedenfalls weiter mit Spannung abzuwarten.