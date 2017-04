Nintendo – Nintendo Direct zu ARMS und Splatoon 2

Am kommenden Mittwoch veranstaltet Nintendo einen Livestream, in welchem unter anderem ARMS und Splatoon 2 für die Nintendo Switch vorgestellt werden sollen. Die Nintendo Direct soll laut Ankündigung in der Nacht vom 12. auf den 13. April um 0:00 Uhr stattfinden. Laut streetpass-germany.de ist es auch wahrscheinlich, dass für den Nintendo 3DS weitere Software angekündigt wird.

ARMS und Splatoon 2 sind für 2017 angekündigt. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht. Vielleicht ändert sich das Mittwochnacht?