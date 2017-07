Nintendo – Miyamoto interessiert an kurzen, animierten Videos zu Spielen

In der aktuellen Q & A beim Investorentreffen von Nintendo, äußerte Shigeru Miyamoto seine Interesse gegenüber kurzen, animierten Videos zu Spielen. Miyamoto beruft sich hierbei auf Beispiele in denen Videoserien bereits dazu beigetragen haben, einen positiven Einfluss auf den Verkauf des Spiels auszuwirken.

Als Beispiel nannte er die Kirby-Animationsreihe. Als diese nach Europa gebracht wurde, hatte es in einigen Teilen der Region zu einem sehr positiven Einfluss auf den Verkauf der Kirby-Spiele geführt. Miyamoto fügte hinzu, dass Videoserien wie die Kirby-Serie Nintendo helfen könnte auch in Regionen in denen die Spielgeräte des Unternehmens nicht viel Traktion haben dadurch Fuß fassen könnten.

Nintendo beschreitet bereits dieses Weg, wenn man sich die jüngsten Video-Produktionen zu Spielen wie Star Fox Zero oder auch dem 3DS-Titel Poochy & Yoshi’s Woolly World ansieht, die beide kleinere, animierte Videos spendiert bekamen. Wenn es also nach Miyamoto geht, werden in Zukunft weiterer solcher Produktionen erscheinen.

„Auch in den vergangenen Jahren haben wir kurze Animationen wie die Pikmin Short-Movies und die für Star Fox Zero (für Wii U) und Poochy & Yoshi`s Woolly World (für 3DS) veröffentlicht, die vor allem dafür verwendet wurden, um die Spiele zu promoten. Ich wäre daran interessiert, die Entwicklung dieser Art von Videos aktiv zu verfolgen und voranzutreiben. “ so Shigeru Miyamoto.

Auch Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima verdeutlichte, dass das Unternehmen die Beziehung zu Medienproduktion stärken werde. Zudem wies er darauf hin, dass Nintendo immer mehr Verbraucher durch Videoinhalte erreicht. Demnach kann man stark davon ausgehen, dass Nintendo weiterhin viele Videoinhalte produzieren wird, darunter auch diese animierten Kurzvideos, um so noch mehr Verbraucher zu erreichen und anzusprechen. Ob wir so vielleicht auch mit kompletten Anime-Serien zu diversen Nintendo-Helden in Zukunft rechnen können, bleibt dennoch fraglich oder ob sich alles weiterhin auf die kurzen, animierten Filmchen beläuft.