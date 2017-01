Nintendo – Komplettes Lineup 2017 für 3DS und Switch

Als Nintendo-Fan darf man dieses Jahr viel Hoffnung in die im März erscheinende Nintendo Switch stecken. Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gibt es zumindest direkt zum Release einen starken Titel. Mit Splatoon 2 geht es dann im Sommer auch mit Multiplayer Kost weiter und Rollenspieler werden mit Xenoblade Chronicles 2 voll auf Ihre Kosten kommen. Im Winter dürfen wir dann auch noch mit Mario durch neue Abenteuer hüpfen. Doch auch der gute, alte Nintendo 3DS wird nicht vernachlässigt und auch hier plant das Unternehmen in diesem Jahr noch einiges. Neben Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und Dragon Quest XI, darf man sogar auf einen mobilen Pikmin Ableger gespannt sein.

Eine genaue Übersicht der Spiel Releases 2017, könnt ihr dieser Übersicht entnehmen. Freut ihr euch auf die Nintendo Switch, oder spricht euch die neuen japanische Spielebox überhaupt nicht an? Kauft ihr sie bereits zum Release, oder wartet ihr ein paar Monate? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.