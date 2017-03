Nintendo – Große Pläne für die E3

Bald ist es schon wieder soweit und die diesjährige E3 steht vor der Tür. Wie, der Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime gegenüber Fox News verriet, hat das Unternehmen für die diesjährige E3 große Pläne.

Nachdem erst kürzlich die Nintendo Switch auf den Markt kam, bietet sich die E3 natürlich hervorragend an, noch weitere, großartige Titel für die neue Konsole anzukündigen. Allerdings soll nicht nur die Switch im Rampenlicht stehen, sondern auch der 3DS. Auf was für Spiele wir uns freuen dürfen, wollte Reggie natürlich noch nicht verraten, diesbezüglich müssen wir uns also noch etwas gedulden.

„Ich werde ihnen nicht all die verschiedenen Spiele und all unsere kleinen Geheimnisse für die E3 erzählen, aber ich kann ihnen sagen, dass die E3 eine große Chance für uns sein wird, nicht nur Nintendo Switch zu präsentieren, sondern auch Inhalte zum Nintendo 3DS.“

Wir können also gespannt sein und uns hoffentlich auf die ein oder andere Überraschung freuen. Ob Nintendo ihr Wort hält, werden wir bald auf der E3 erfahren.