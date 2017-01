Nintendo Direct – Ganz im Zeichen von Fire Emblem

Endlich wissen wir einiges mehr über die Nintendo Switch sowie über die ersten, paar, kommenden Spieletitel. Kaum ist die Live-Präsentation vorüber, hat Nintendo of America eine Nintedo Direct angekündigt, die anscheinend ganz im Zeichen von Fire Emblem stehen soll.

Via Twitter teilt Nintendo of America mit, dass es schon bald eine Nintendo Direct geben wird, die ganz im Zeichen von Fire Emblem stehen wird. Was allerdings genau alles auf der Nintendo Direct in Bezug auf Fire Emblem gezeigt wird, bleibt abzuwarten. Da aber auf der Switch Präsentation ein Fire Emblem Warriors angekündigt wurde, kann man davon ausgehen, dass dieser Titel auf Erwähnung in der Direct finden wird und wir neben dem kurzen Ankündigungstrailer, vielleicht mehr über den Titel erfahren. Ob uns noch weitere Titel, die bisher noch nicht angekündigt wurden, präsentiert werden die mit dem Franchise zu tun haben, bleibt fraglich. Oder ob man vielleicht auch endlich erfährt wann die letzten Super Smash Bros. Amiibos auf den Markt kommen, zu denen schließlich noch Corrin zählt, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Was allerdings sicher ist, ist dass die Nintendo Direct am 18. Januar stattfinden soll.