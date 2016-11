Nintendo Classic Mini NES – In Japan ein großer Erfolg

Falls ihr in den letzten Tagen versucht haben solltet ein Nintendo Classic Mini NES zu kaufen, wird euch aufgefallen sein, dass das Gerät bei fast allen Händlern restlos ausverkauft ist. Doch nicht nur bei uns ist das Gerät ein riesiger Seller.

In Japan soll sich das Gerät seit dem Launch in der letzten Woche 262.961 Mal verkauft haben, was eine stattliche Anzahl für einen Re-Release des Geräts ist. Da auch dort die Nachfrage höher als das Angebot ist, kann man davon ausgehen, dass die Zahlen innerhalb der Weihnachtszeit noch weiter steigen.