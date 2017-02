NieR: Automata – Trophäen per InGame-Credits freischalten

Wer kennt es nicht, die langen und beschwerlichen Jagden nach so manch einer Trophäe, dafür bietet euch NieR: Automata nun ein interessantes Feature welches wohl noch kein Spiel zuvor hatte. Im neuen Action-JRPG von Platinum Games, könnt ihr nämlich Trophäen auch ganz einfach erwerben.

Keine Sorge, hierbei handelt es sich nicht um Pay2Win oder irgendwelchen Mikrotransaktionen, sondern lediglich um InGame-Credits. Mit diesen könnt ihr dann Trophäen erwerben und freischalten im sogenannten Secret Shop. Klingt also nach einer tollen Variante für nervige Trophäen die sehr aufwendig sind, sie einfach zu kaufen. Aber ganz so einfach wird es dann doch nicht, denn diesen Secret Shop müsst ihr erst einmal freischalten.

Dazu müsst ihr dreimal das Spiel durchgespielt haben, erst dann schaltet sich auch der Shop frei. Des Weiteren sind die Trophäen nicht gerade billig, es könnte also sehr kostspielig werden wenn ihr alle Achievments so erwerben wollt und müsst daher einiges an InGame-Credits farmen. Natürlich könnt ihr aber auch weiterhin alle Trophäen auf dem klassischen Weg freischalten.

NieR: Automata wird am 10. März für PS4 und PC erscheinen.