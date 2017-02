NieR: Automata – PC-Version Releasedatum und neuer Gameplay-Trailer

Neben einem neuen Gameplay-Trailer haben Square Enix und Platinum Games das Releasedatum der PC-Version von NieR: Automata veröffentlicht.

Demnach erscheint NieR: Automata für den PC ebenfalls am 10. März 2017, also zusammen mit der PS4-Version des Action-Rollenspiels. Und das obwohl man erst befürchtet hatte, dass die PC-Version erst etwas später erscheinen wird. So ist es aber nicht, beide Versionen gehen am selben Releasedatum an den Start, so dass niemand benachteiligt wird.

Des Weiteren spendierte man uns nochmal einen Gameplay-Trailer. Im Trailer liegt der Schwerpunkt deutlich auf dem Kampfsystem und soll euch dieses mit all seinen Features nochmal näher bringen. Zudem trägt der Trailer den liebevollen Titel „Elegante Zerstörung“. Hier zeigen euch die Andoriden nochmal ihre Fähigkeiten im Kampf.