NieR Automata – Neuer Trailer mit Erscheinungsdatum

Neben dem neuen Trailer zu Final Fantasy 15, erhielt auch NieR Automata anlässlich der Tokyo Game Show 2016 einen neuen Trailer der gleich auch das Erscheinungsdatum des Rollenspiels enthüllt.

Square Enix und Platinum Games haben endlich das Erscheinungsdatum von NieR Automata angekündigt. Einen Haken an der Sache gibt es allerdings schon, denn das genannte Erscheinungsdatum gilt natürlich erst mal nur für Japan. Allerdings könnte man so darauf schließen, dass bei uns der Titel nicht allzu viel später erscheinen wird und vielleicht auch Europa somit bald einen handfesten Termin erhält.

Demnach wird NieR Automata am 23. Februar 2017 in Japan erscheinen. Das genannte Datum gilt im Übrigen auch nur für die PS4-Version, denn das Spiel soll auch für PC erscheinen. Ihr fragt euch um was es bei dem Action-Rollenspiel eigentlich genau handelt? Dann schaut doch mal bei unserer Preview vorbei.