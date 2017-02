Nier: Automata – Neuer, epischer Trailer

Square Enix und Platinum Games haben einen neuen, epischen Trailer zum Action-Spiel Nier: Automata veröffentlicht. Der Trailer zeigt einige neue Szenen und soll euch vor allem mehr Infos zu den Androiden 2B, 9S und A2 geben.

Da die Menschen von den Maschinen verdrängt wurden und daher auf den Mond flüchten mussten, liegt alle Hoffnung nun in den Androiden. Diese wurden von den Menschen erschaffen und sollen ihren Heimatplaneten zurückerobern. Vor allem die sogenannten YoRHa-Androiden stellen eine große Wichtigkeit und Hoffnung der Menschheit da, genau diese Geschichte werden wir verfolgen. Es liegt also alles in den Händen von 2B, 9S und A2, aber seht euch den epischen Trailer einfach selbst an um einen besseren Einblick zu bekommen.

Nier: Automata wird am 10. März 2017 für PS4 erscheinen. Eine PC-Version soll später nachgereicht werden.