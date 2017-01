Nier: Automata – Neue Umgebungen im Gameplay-Video

Auch das Action-JRPG Nier: Automata war auf der Taipei Game Show 2017 vertreten, denn dort zeigten Square Enix und Sony Interactive Entertainment neues Gameplay-Material.

Wer also noch ein paar Eindrücke aus dem Titel benötigt, der sollte sich die unten anstehenden Videos nicht entgehen lassen, denn dort bekommt ihr auch neue Umgebungen zu sehen. In Nier: Automata werdet ihr die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 erleben. Maschinen haben die Welt verwüstet und die Menschen auf den Mond verdrängt. Von dort entsenden sie eine Armee aus Androiden um die Erde zurückzuerobern. So kommt es in der Endzeitwelt zum Krieg zwischen Maschinen und Androiden.

Nier: Automata wird am 10. März 2017 für PS4 erscheinen. Eine PC-Version soll später folgen.