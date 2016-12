NieR: Automata – Neue Gameplay-Eindrücke und PS4 Pro-Unterschied

Square Enix und Platinum Games haben neues Gameplay-Material zu NieR: Automata veröffentlicht. Das gezeigte Gameplay-Material stammt aus der kommenden Demo und zeigt die PS4-Version des Titels. Wie nämlich die Entwickler bekannt gaben, wird es eine Demo zu dem japanischen Action-Titel geben, dann könnt ihr selbst austesten wie sich das Kampfsystem anfühlt und ob es euch anspricht.

Die Demo wird am 22. Dezember für Steam und für PS4 erhältlich sein. Für alle PS4-Pro Besitzer wurde zudem noch ein Video veröffentlicht, welche euch die Unterschiede näher beleuchten sollen. So bietet NieR: Automata auf der PS4 Pro eine native 1080p Auflösung, auf der PS4 hingegen nur 900p. Zudem gibt es weitere, technische Verbesserungen des Titels auf der Pro. Dazu zählen optimierte Schatteneffekte, Motion-Blur Effekte und mehr. Wer sich einen genaueren Blick verschaffen will, in wie weit der Titel besser auf der PS4 Pro aussieht oder nicht, sollte sich das unten stehende Video mal näher ansehen.

NieR: Automata wird am 10. März für PS4 erscheinen. Auch für PC wird der Titel noch kommen, aber hierfür steht noch ein konkretes Erscheinungsdatum aus.