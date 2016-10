NieR: Automata – Livestream angekündigt

Nier musste sich damals in der Fachpresse mit durchschnittlichen Bewertungen zufriedengeben, wohingegen Fans des Geheimtipps sich wohl umso mehr auf den Nachfolger NieR: Automata freuen dürften. In folgedessen werden Square Enix am 26. Oktober zusammen mit Produzent Yosuke Saito, Direktor Yoko Taro und dem Designer Takahisa Taura aus dem Hause Platinum Games einen Live Stream übertragen, mit hoffentlich sehr frischen Infos zum Spiel.

Verfolgen könnt ihr das ganze Spektakel entweder über Youtube oder Niconico. Gestreamt wird das ganze am 26. Oktober um 20 Uhr japanischer Zeit, also gegen 13 Uhr in Deutschland.

Quelle: Gematsu