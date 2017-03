Nier Automata – Launch Trailer zum Action Spektakel

Nier Automata ist das kommende Action-Rollenspiel aus den Federn von Platinum Games und Publisher Square Enix, welches vor allem durch seine interessanten Charaktere und das Setting besticht. Im offiziellen Launch Trailer bekommen wir allerlei Maschinen-Zerstückelungen präsentiert. Während die PS4 Spieler schon in zwei Tagen, also am 10. März, loslegen dürfen, muss sich die PC Fraktion noch eine weitere Woche in Geduld üben.

Nier, der Vorgänger des Titels, war bereits zum Release ein wahrer Geheimtipp und konnte sich nie mit hohen Verkaufszahlen brüsten. Ziemlich traurig, denn auch dieser Titel war eine großartige emotionale Achterbahnfahrt, leider jedoch mit technischen Schwächen und einer tristen Open-World. Einen Blick ist es dennoch auf alle Fälle wert.