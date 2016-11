Nier: Automata – Kooperation mit Final Fantasy 15

Die beiden Spiele Nier: Automata und Final Fantasy 15 stammen beide aus dem Hause Square Enix und was bietet sich da besser an als eine Kooperation der Spiele? Genauer bedeutet dies, dass Noctis Schwert Einzug als Waffe in Nier: Automata erhält.

Um euch gleich auch einen kleinen Eindruck zu geben wie Noctis Engine Blade zusammen mit der Android-Protagonistin YoRHa 2B harmoniert, bekommen wir gleich einen kurzen Trailer spendiert. Wie sich das Schwert dann später freispielen lässt, ob es von Anfang an verfügbar sein wird oder als Download, bleibt noch abzuwarten.

Nier: Automata wird Anfang 2017 für PS4 und PC erscheinen, wohingegen Final Fantasy 15 schon am 29. November 2016 erscheinen wird.