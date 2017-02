NieR: Automata – Halbe Stunde Gameplay

Mit NieR: Automata steht der nächste große Titel von Square Enix in den Startlöchern. Das Spiel konnte seit Reveal durch seine bestechenden Bilder und schönes Gameplay überzeugen. Das Square Enix nicht enttäuschen wird, dürfte den Fans offener Welten, eleganter Rollenspielmechaniken und denkwürdigen Charakteren schon bewusst sein.

Auch wenn NieR: Automata erst in ein paar Wochen erscheint, hatte Sony die Gelegenheit das Spiel für eine halbe Stunde zusammen mit Square Enix anzutesten und uns folglich ein bisschen etwas vom Open-World-Gameplay zu präsentieren.

In dem Video können wir schon einen kleinen Einblick in die Spielwelt erhalten und sogar das Kampfsystem live beobachten. Wer schon gespannt auf den Release des RPGs wartet, der sollte sich das Video also nicht entgehen lassen.

NieR: Automata wird am 10.03.2017 exklusiv für die PS4 erscheinen.