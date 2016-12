Nier: Automata – Demo für Europa mit Erscheinungsdatum

Schon vor einigen Tagen hat Square Enix bekannt gegeben, dass Nier: Automata eine Demo erhalten wird. Bis dahin blieb ein Erscheinungsdatum der Demo aus. Erst gestern hat, Square Enix, die Demo dann mit einem Termin versehen, zumindest für den japanischen Markt.

Wie das Unternehmen allerdings heute bekannt gab, gilt dieses Datum nicht nur für Japan, sondern auch für Nordamerika und Europa. So wird die Demo zu Nier: Automata folglich am 22. Dezember verfügbar sein und ihr könnt euch diese über den PSN-Store herunterladen. So könnt ihr euch hervorragend einen Einblick verschaffen ob das Action-Rollenspiel denn etwas für euch ist und euch schon mal mit der Androiden 2B vertraut machen und auf Mission begeben.

Nier: Automata selbst wird erst am 10. März 2017 für PS4 erscheinen. Später soll es dann auch noch für den PC verfügbar sein, hierfür gibt es allerdings noch kein Erscheinungsdatum.