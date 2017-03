NieR: Automata – Anforderungen und Release der PC-Version

Vor wenigen Tagen wurde vermeintlich das Erscheinungsdatum der PC-Version von NieR: Automata bekannt gegeben. Demnach hätte die PC-Version ebenfalls am 10. März erscheinen sollen, wie Square Enix auf der offiziellen, japanischen Webseite aber nun einräumt, hat es sich hierbei um einen Fehler gehandelt.

Der Publisher verkündete nun das richtige Erscheinungsdatum für die PC-Umsetzung des Action-JRPGs. PC-Spieler werden sich also doch ein klein wenig länger gedulden müssen, denn NieR: Automata wird erst am 17. März den Weg auf den heimischen Rechner finden.

Im selben Zug wurden auch gleich die Systemanforderungen bekannt gegeben.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows® 7 64 bit, Windows® 8.1 64 bit, Windows® 10 64 bit

32bit OS not supported

CPU: Intel® Core ™ i3 2100 or more · AMD A 8 – 6500 or more

Main memory: 4 GB or more

Hard disk / SSD: 50 GB or more free space

Graphics Card: NVIDIA® GeForce® GTX 770 VRAM 2 GB or more AMD Radeon ™ R9 270X VRAM 2 GB or more

Sound Card: DirectX® 11 compatible

Internet connection: Broadband or more

Screen resolution: 1280 × 720

DirectX®: DirectX® 11

Others: mouse, keyboard, game pad (XInput only)

Empfohlene Systemanforderungen

OS: Windows® 8.1 64 bit, Windows® 10 64 bit

32bit OS not supported

CPU: Intel® Core ™ i5 4670 or more · AMD A 10 – 7850 K or more

Main memory: 8 GB or more

Hard disk / SSD: 50 GB or more free space

Graphics Card: NVIDIA® GeForce® GTX 980 VRAM 4 GB or more AMD Radeon ™ R9 380X VRAM 4 GB or more

Sound card: DirectX® 11 compatible

Internet connection: Broadband or more

Screen resolution: 1920 × 1080

DirectX®: DirectX® 11

Others: mouse, keyboard, game pad (XInput only)

Für PS4 wird der Titel eine Woche früher, am 10. März 2017 erscheinen.