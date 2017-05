NieR: Automata – 1,5-Millionen-Verkaufsmarke geknackt

Publisher Square Enix twittert stolz, dass jüngt die 1,5-millionenste Kopie von NieR: Automata über die (virtuelle) Ladentheke ging. Bereits im April war das Action-JRPG eine Million Mal verkauft worden.

Over 1.5 million copies of #NieR:Automata have been shipped & sold digitally worldwide!

Thank YOU for your support, we're a bit overwhelmed! pic.twitter.com/EIQamIp4ct

— NieR:Automata (@NieRGame) May 30, 2017