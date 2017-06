Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom – Multiplayer bestätigt

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom hat im Rahmen der E3 2017 einen Trailer spendiert bekommen, welcher endlich das Erscheinungsdatum des Titels preisgab. Nun bestätigte Akihiro Hino, Level 5 CEO, dass das Rollenspiel auch einen Multiplayer haben wird.

Demnach wird es einen Multiplayer-Modus geben bei dem ihr online mit Freunden in die fantastische Welt eintauchen könnt. Konkretere Informationen über diesen Modus wurden noch nicht genannt. Auch das Kingdom Building-Feature wurde bestätigt, demnach könnt ihr wohl euer eigenes Königreich errichten und immer weiter ausbauen. Auch hierzu sind keine näheren Informationen bekannt.

In Ni No Kuni 2 taucht ihr in die Geschichte des Königreichs Katzbuckel ein, in dem das Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in Einklang und Harmonie leben. Durch einen Putsch wird jedoch das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Der Junge Evan wollte ein Königreich für Groß und Klein erschaffen um die gesamte Welt zu vereinen, nun muss er seinen Thron erst einmal zurückerobern. Begleitet wird er von Roland, Tani und Wesen namens Higgledies, die der Macht reinen Herzens entstammen und demnach auch nur von Menschen mit reinem Herzen wahrgenommen werden können.

Das Abenteuer welches an ein Studio Ghibli-Animationsfilm erinnert, wird am 10. November 2017 für PS4 und PC erscheinen.