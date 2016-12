NHL 15 – Update bringt Turnier-Modus

Ab sofort steht das erste große Update für NHL 15 bereit. Mit dieser Aktualisierung erhaltet ihr den Turnier-Modus nachgeliefert. Außerdem erhält der Be A Pro-Modus weitere Neuerungen.

Seit einiger Zeit können sich Fans von NHL 15 harte Matches auf den Eis liefern. Jedoch sorgte der Umstand, dass einige Spielmodi in den Next Gen-Versionen der Eishockey-Simulation fehlen bei den Fans für Unmut. EA Sports verprach jedoch sich um das Problem zu kümmern und mit Content-Updates weitere Spielinhalte zu liefern. Dieses Verprechen löst der Publisher nun ein und präsentiert euch mit dem neuesten Update den Turnier-Modus, mit dem ihr Playoff-Turniere veranstalten könnt. Im Gegensatz zum Be A GM-Modus könnt ihr hier bestimmte Mannschaften und Ligen von den Turnier ausschließen und so zum Beispiel nur mit Mannschaften aus der Deutschen Eishockey Liga spielen.

Außerdem erhält der Be A Pro-Modus mit der Leistungsbewertung des Trainers einen weiteren Aspekt. Nach einem Spiel werden nun auch die drei besten Spieler angezeigt. Abschließend wurde das Menü von Hockey Ultimate Team grundlegend überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. EA Sports gibt außerdem bekannt, dass das Online Team Play mit einem Update im Oktober den Weg ins Spiel finden wird.

[asa]B00KDJO7J8[/asa]