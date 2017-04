New Nintendo 2DS XL – Neuer Handheld vorgestellt

Das kam unerwartet: Der New Nintendo 2DS XL wurde heute von Nintendo vorgestellt und soll schon in Kürze auf den Markt kommen. Ein erster Trailer zu der neuen Hardware stellt die Features des 2DS XL vor.

Der New Nintendo 2DS XL soll am 28. Juni in Europa erscheinen. In den USA wird der Handheld voraussichtlich für 149,99 Dollar angeboten. Es ist zu erwarten, dass er für einen ähnlichen Preis in Euro auch in Deutschland angeboten werden wird.

Genauso groß wie der 3DS XL und mit der selben Leistung soll das neue Gerät jedoch leichter als sein 3D-Bruder sein. Dennoch teilen sie sich eine Spielbibliothek und der 2DS erkennt sogar die unter Fans beliebten amiibos.