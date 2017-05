In der letzten Woche wurde mit dem New Nintendo 2DS XL überraschend die neueste Ergänzung der 3DS-Familie angekündigt. So soll das Gerät am 28. Juli zum Preis von 150 Euro auf den Markt kommen.

Damit ihr vor dem Launch einen Blick auf das Gerät werfen könnt, wurden verschiedene Videos veröffentlicht, die euch einen guten Einblick in das System liefern.