Need for Speed Payback – Ankündigungs-Trailer veröffentlicht

Electronic Arts hat heute den offiziellen Ankündigungs-Trailer zu Need for Speed Payback veröffentlicht. So bekommen wir neben dem Beinamen, auch einen actiongeladenen, vielversprechenden Trailer, der auch ein wenig an The Fast and The Furious erinnert und gleich ein Erscheinungsdatum mitgeliefert.

Im neuen Need for Speed verschlägt es euch in den Untergrund von Fortune Valley. Dort seid ihr und eure Crew auf Rache aus an einem skrupellosen Kartel namens The House. Sie beherrschen die Casinos, Kriminelle und Polizisten der Stadt.

Weiterhin heißt es: „Dein Auto steht im Mittelpunkt von allem. Erschaffe einzigartige Wagen dank des umfassenden Leistungs- und Optimierungstuning aller Zeiten. Von intensiven Missionen über mitreißende Fahrzeug-Battles bis hin zu atemberaubenden Highlights. Need for Speed Payback bietet ein packendes Action-Rennspielerlebnis.“

Erscheinen soll Need for Speed Payback am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.