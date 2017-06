Need for Speed Payback – Alle neuen Informationen

Electronic Arts und Ghost Games haben gestern Need for Speed Payback mit einem actiongeladenen Trailer offiziell enthüllt. Hier findet ihr jetzt nochmal alle wichtigen Informationen zum Action-Rennspiel.

Need for Speed Payback wird euch in den Untergrund von Fortune Valley verfrachten. Die Geschichte beginnt mit dem Street-Racer Tyler Morgan, der seine Crew wieder zusammenbringt und mit ihnen zusammen Rache an dem skrupellosen Kartell namens The House üben möchte. Zusammen mit Mac, dem Showman und Jess, dem Wheelman, müsst ihr zahlreiche Herausforderungen meistern.

EA und Ghost Games versprechen eine umfassende Möglichkeit an Tuningoptionen der gesamten Reihe. So könnt ihr euren ganz eigenen Traumwagen erschaffen. Im Spiel könnt ihr auch Schrottfahrzeuge finden, die sich restaurieren lassen und zu eurem persönlichen Supercar werden. Zudem wird es fünf Wagenklassen, als Basis geben: Race, Drift, Off-Road, Drag und Runner.

Auch ein Punktesystem welches Speed- und Style-Momente bewertet wird es geben. Zudem könnt ihr euren Gewinn vervielfältigen dank Wetteinsatz. Dadurch könnt ihr entweder gewaltig Gewinn scheffeln oder eben alles verlieren. Auch Verfolgungsjagten mit der Polizei sind wieder mit dabei.

Fortune Valley wird viele Locations bieten wie Canyons, Wüste, Gebirge und Städte.

Dank des Autolog-Features könnt ihr eure Ergebnisse mit jedem Teilen, diese beinhalten sowohl die Kampagne als auch andere Aktivitäten in der Open-World. Hier könnt ihr euch auch mit Freunden messen.

Wer Need for Speed Payback vorbestellt, erhält das Platinum Car Pack, welches die folgenden fünf Wagen enthalten wird:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Auch eine Deluxe Edition wird für alle Platformen erwerbbar sein. Diese wird sogar Early Access erhalten sowie ein Story-Missions-Pack, spezielle Optionen zur Customization wie exklusive Nitrofarben, eine Leaderboard Icon und ein spezielles Nummernschild, einen 5% Rep-Bonus und 10% Rabatt auf Ingame-Käufe.

„Mit Need fir Speed wollen wir dieses Jahr die Erwartungen der Spieler an Rennspiele übertreffen. Wir bieten unseren Fans weiterhin alles, was sie an der Spielereihe so lieben – umfassende Tuningmöglichkeiten, eine vielfältige Fahrzeugauswahl, intensive Rennen und Verfolgungsjagten in einer offenen Welt. In Need for Speed Payback bringen wir all diese Elemente zusammen, vereint in einem Blockbuster-Rennerlebnis. Von der Story der drei verschiedenen, spielbaren Charaktere bis hin zu unterschiedlichen Missionen und epischen Momenten, ist dies unsere Vision von Action-Racing-Entertainment.“ wie Executive Producer Marcus Nilsson, von Ghost Games, nochmal ein paar Worte zum neuen Rennspiel verliert.

Erscheinen wird Need for Speed Payback am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und PC. Solltet ihr euch die Deluxe Edition mit Early Access zulegen, dann könnt ihr schon ab dem 7. November die Straßen unsicher machen.