Need for Speed – Offizielle Enthüllung findet morgen statt

Nachdem Electronic Arts und Ghost Games bereits zwei kleine Teaser-Bilder zum kommenden Rennspiel Need for Speed veröffentlicht haben, verkünden die Entwickler heute via Twitter, dass morgen die offizielle Enthüllung des neuen Ablegers erfolgen soll.

Bedeutet konkret: Am Freitag, den 2. Juni 2017 um 15 Uhr deutscher Zeit wird die Enthüllung zu Need for Speed auf dem offiziellen YouTube-Kanal stattfinden. Es ist also mit einem ersten Trailer zu rechnen, der vielleicht sogar nähere Informationen zum Setting liefert. Auf dem Bild, welches die Ankündigung der offiziellen Enthüllung verkündet, kommt im Übrigen der schicke, rote Nissan Skyline mehr zur Geltung als noch im kleinen Teaser-Bild von gestern.

Be there, you don't want to miss it https://t.co/Djyld5sfPi pic.twitter.com/TF2LBhWMiL — Need for Speed (@NeedforSpeed) June 1, 2017

Erscheinen soll das neue Need for Speed für PS4, Xbox One und PC, vermutlich irgendwann Ende diesen Jahres.