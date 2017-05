Need for Speed – Erscheint 2017, erstes Bild und Infos

Nachdem der letzte Ableger von Need for Speed nur mäßig bei Fans und Presse ankam, wird das Franchise in diesem Jahr einen weiteren Eintrag erhalten. Nun wurde von EA bestätigt, dass das Spiel Ende des Jahres erscheinen wird. Außerdem gibt es ein erstes Bild, sowie Informationen.

So wird es auch in diesem Jahr ein umfangreiches Tuning-System, sowie Anpassungsmöglichkeiten geben, damit das Wunsch-Auto zusammengeschraubt werden kann. Die Spielwelt soll euch nicht nur mit ihrem Aussehen beeindrucken, sondern auch mit vielen spielerischen Elementen daher kommen. So ist die Rede von Verfolgungsjagden mit der Polizei und Offroad-Abschnitten.

Weiterhin wird der Titel nicht ständig mit dem Internet verbunden sein müssen: Man kann das aktuelle Spielgeschehen also tatsächlich pausieren. Das neue Need for Speed im Rahmen des Play Events im kommenden Monat anspielbar sein.