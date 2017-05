NBA 2K18 – Release-Termin und Legend-Edition angekündigt

Bereits vor einiger Zeit hat 2K Sports angekündigt, dass NBA 2K18 in diesem Jahr erscheinen wird. Nun haben die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen gemacht und einen Release-Termin, sowie verschiedene Editionen angekündigt.

So wird das Spiel am 15. September für Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4 und den PC erscheinen. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Shaquille O’Neal das Cover der Legend Edition zieren wird.

Folgende Sachen werden dabei in den zwei Editionen enthalten sein:

Legend Edition

Fanartikel (nicht in der digitalen Version):

Limitiertes Shaq-Poster

5 Panini-Sammelkarten

Exklusive Sticker

Digitale Inhalte:

100.000 virtuelle Währung

20 wöchentliche Mein-Team-Packs

Shaq-Objekte im Spiel

und mehr

Legend Edition Gold

Fanartikel (nicht in der digitalen Version):

Limitiertes Shaq-Poster

Lentikularbild

10 Panini-Sammelkarten

Exklusive Sticker

Digitale Inhalte: