Naughty Dog – Spricht über die Zukunft des Studios

Derzeit arbeitet Naughty Dog bekanntermaßen zum einen an The Last of Us Part 2 und zum anderen an der Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy. Viele Fans fragen sich schon jetzt, ob das Studio noch weitere Projekte in Planung hat.

In einem Interview verrät Naughty Dogs Präsident Evan Wells, etwas mehr über die Zukunft des Studios. Wer allerdings nun Hoffnung hat, dass das Studio bereits weitere Projekte plant, der wird vielleicht enttäuscht sein. Evan Wells verrät nämlich, dass man lediglich von Projekt zu Projekt denkt und sich daher ausschließlich auf die momentanen Projekte konzentriert.

„Wir planen nicht so weit im Voraus. Ein Spiel zu entwickeln, ist ziemlich schwierig, daher fokussieren wir uns erst einmal nur auf die Spiele an denen wir derzeit arbeiten.“

Zudem sagte Wells, dass Fans nicht davon ausgehen sollen, dass man nun regelmäßig oder mehrere Spin-offs zu Uncharted mit verschiedenen Charakteren entwickeln wird. Man nutzte lediglich die Gelegenheit eine spannende Geschichte eines beliebten Charakters zu vertiefen, in dem Fall eben Chloe Frazer.