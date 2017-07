Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – Neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment hat vor wenigen Tagen der Spielesammlung Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy ein Erscheinungsdatum spendiert. Nun hat die Trilogy-Sammlung auch einen Trailer bekommen.

Auch wenn sich der Trailer an das japanische Publikum richtet und daher ein anderes Erscheinungsdatum sowie ausschließlich eine physische PS4-Fassung gezeigt wird, können wir dennoch einen interessanten Einblick auf einige Zwischensequenzen und Gameplay erhaschen. Die Spielesammlung wird die drei Teile: Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst enthalten.

In Europa und Nordamerika wird Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy erst am 25. August 2017, lediglich als digitale Version erscheinen. Dafür wird die Trilogy bei uns für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein, während in Japan der Titel PS4 exklusiv sein wird.

Wer auch den vierten Teil im Paket dabei haben möchte inklusive der Road to Boruto Erweiterung, der sollte sich Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy zulegen, welche ebenfalls am 25. August erscheinen wird und sogar in einer physischen Variante erhältlich sein wird.