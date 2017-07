Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy und Trilogy – Erscheinungsdatum

Bandai Namco hat das Erscheinungsdatum von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy bekannt gegeben.

Enthalten ist in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy die gesamte Naruto-Saga. Bedeutet konkret: Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Legacy wird zudem sowohl physisch als auch digital erhältlich sein. Des Weiteren wird die Disc-Version der PS4 und Xbox One ein exklusives Metal-Steelbook, ein Naruto Artbook und eine Bonus-Anime-Disc enthalten.

Die Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy wird ausschließlich digital erhältlich sein und lediglich die ersten drei Ableger der Reihe beinhalten. Bedeutet konkret: Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst.

Demnach erscheinen die beiden Titel am 25. August 2017 für PS4, Xbox One und PC