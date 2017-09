Nächster Halt: Zwischenmenschliches – Freundschaften und Beziehungen in Spielen

Final Fantasy 9

Final Fantasy 9 hat acht spielbare Charaktere und zahlreiche charismatische und einzigartige NPCs. Kein Wunder also, dass Beziehungen jeglicher Art eine Rolle spielen. Tatsächlich sind diese Beziehungen so vielfältig, dass sie kaum in diesen kleinen Absatz passen. Beispielsweise ist Zidane ein Räuber, der sich plötzlich in den Retter der Welt verwandelt. Dann wäre da Bark, dem diese Entwicklung nicht gefällt. Garnet, die ihrer Mutter, der Königin, entfliehen will und von dieser ausgenutzt wird. Beatrix, die blind vor Loyalität ist. Steiner, dem seine Prinzipien wichtiger sind als die Augen zu öffnen und die Dinge zu sehen, wie sie sind. Eiko, die sich in Zidane verliebt, welcher wiederum nur Augen für Garnet hat. Vivi, der versucht, seinen Weg im Leben zu finden oder Freia, die auf der Suche nach ihrem Geliebten ist und quasi nebenbei ein Königreich rächt.

Es gäbe noch mehr Beispiele, doch all diese Beziehungen zu entwirren und ihre Entwicklung zu beobachten ist ein wichtiger Bestandteil von Final Fantasy 9 und sollte nicht gespoilert werden. Zwar hat das JRPG ein ausgefeiltes Kampfsystem, doch wirklich interessant wird es erst, wenn die Geschichte ihren Lauf nimmt. So viele Beziehungen unterschiedlichster Art zwischen Charaktere und zu ihnen selbst passt kaum in ein einziges Spiel, Final Fantasy 9 schafft es trotzdem alle Stränge zu einem Ende zu führen und die Charaktere so zu kreieren, dass ihre Handlungen innerhalb des Plots Sinn ergeben und spannend sind.