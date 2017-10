Nächster Halt: Unendliche Weiten und der Traum der Raumfahrt in Spielen

Elite: Dangerous

1985 war ich vier Jahre alt. Ich bin also alt. Aber ich bin damit nicht alleine, denn David Braben ist sogar noch älter. Er wurde nämlich 1964 geboren und hat uns Meisterwerke der Spielegeschichte beschert. Die Rede ist von der Elite-Reihe. Als ich vier Jahre alt war, konnte ich mit dem ersten Teil dieser Serie noch nicht allzu viel anfangen. Kein Wunder. Die Grafik war doof, keine 60 Frames, kein 4K. Aber mal ehrlich: Ich war natürlich viel zu jung für dieses damals schon ultrakomplexe Spiel.

Einige Jahre später kam dann Elite II – Frontier auf den Markt. Da war ich alt genug. Und das Spiel war mir viel zu schwer. Ich fand’s aber trotzdem irgendwie cool. Strichgrafik wich farbenprächtiger Optik und das Universum der Weltraumsimulation war noch größer und schöner als 1985. Weitere Jahre vergingen und David Braben heckte das nächste Space-Meisterwerk aus (während er quasi nebenbei noch Rollercoaster Tycoon mitverantwortete). Im November 2012 meldete er sich bei Kickstarter zu Wort und redete über ein neues Elite. Genauer gesagt Elite: Dangerous. 2 Jahre später war das Spiel bereits fertig entwickelt. Und 2017 erblickte Elite: Dangerous inklusive Horizon Expansion das Licht der Playstation 4 Welt. Wie sich herausstellte ein sehr schöner Tag für mich, da ich keinen PC besitze, der ansatzweise ein solches Spiel erlauben würde.

Damals fand ich Elite II: Frontier – wie bereits erwähnt – schon relativ cool. Ich war aber noch nicht bereit für ein solch komplexes und forderndes Spiel. Viele Jahre später in Elite: Dangerous sieht das anders aus. Das Spiel sieht anders aus – nämlich wesentlich besser. Ich sehe anders aus – natürlich auch wesentlich besser . Es hat sich sehr viel getan bei Elite und wenn ihr mich fragt, hat sich alles zum Besseren gewendet. Elite: Dangerous ist wesentlich komplexer als Frontier. Es ist stellenweise vielleicht sogar schwerer als sein Vorgänger. Und trotzdem macht es mir wesentlich mehr Spaß und ich liebe es, Sonnensysteme zu erforschen und Piraten den Garaus zu machen.

Ich möchte ungern minutenlange Tutorials schauen und Texte lesen. Ich möchte sofort loslegen können. Bei Elite: Dangerous kann man sofort loslegen, man wird aber kläglich scheitern. Und anstatt es deshalb beiseite zu legen, sauge ich alles in mich auf. Von mir kann ein Spiel kaum ein besseres Zeugnis bekommen, als „Für dich hab‘ ich sogar YouTube Tutorials geguckt!“. Elite: Dangerous ist ein Spiel, das gemeistert werden möchte. Und wenn man einmal den Dreh raus hat, ist es wie mit dem Radfahren. Was anfangs noch unmöglich scheint, wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit und spätestens das war der Moment, in dem mich das Spiel komplett für sich gewonnen hatte.

Neben der tollen Atmosphäre spielt bei Elite: Dangerous außerdem die Freiheit eine große Rolle. Ob man nun Pirat wird, Kopfgeldjäger oder Händler – oder alles auf einmal – bleibt einem selbst überlassen. Dies geschieht nicht durch ein Menü, in dem man „Ich will Pirat sein!“ anklickt, sondern durch Entscheidungen, die entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Schießt man zum Beispiel auf zivile Schiffe, wird man über kurz oder lang Pirat werden. Abgerundet wird das Spielgeschehen mit einer Online-Komponente. Man kann alleine, mit Wingmen oder im MMO-Stil spielen und sich vor jedem Spielstart für eine der Varianten entscheiden. Freiheit eben.

Schließt man sich im sogenannten Powerplay dann noch den „Factions“ an, gewinnt das Spiel zusätzlich an Tiefe. Hier kämpfen verschiedene Rassen und Religionen um die Vorherrschaft in bestimmten Gebieten der Galaxis. Es gilt wieder das „Entscheide und es hat Konsequenzen“ Prinzip. Nicht immer muss unbedingt ein Auftrag erfüllt werden, um die Macht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Hilft man anderen aus der Patsche oder erledigt man bestimmte Schiffe, hat dies auch oft Auswirkungen auf das Powerplay.

Ich bin ein Mensch, der gerne in Spielwelten abtaucht. Und die Atmosphäre bei Elite: Dangerous lädt so sehr dazu ein, dass es fast schon schwer fällt, sich nicht darin zu verlieren. Angefangen bei der Soundkulisse bis hin zur Detailverliebtheit merkt man diesem Spiel an, dass die Entwickler einfach richtig „Bock auf Space-Shit“ haben. Und wer ansatzweise ebenfalls Bock darauf hat, kommt um Elite: Dangerous meiner Meinung nach nicht herum.