Nächster Halt: Poster von Vermissten, Gesuchten und Easter Eggs

The Binding of IsaacDie Poster in The Binding of Isaac: Rebirth sind ein wenig mehr als Easter Eggs oder ein optisch passendes Detail. Das Remake des originalen The Binding of Isaac, Rebirth, brachte einen neuen Charakter ins Spiel, dessen Freischaltung sich als dezent kompliziert herausstellte. Vier Charaktere mussten auf einer bestimmten Ebene auf eine bestimmte Art und Weise sterben. Der DLC Afterbirth vereinfachte die Sache. Das Trinket „Missing Poster“ musste nur getragen werden und Isaac musste in einem Sacrifice Room sterben – schon erschien The Lost, ein Charakter, der passend zu seinem geistlichen Erscheinungsbild nach nur einem Treffer stirbt.

Zusätzlich zu dieser Verwirrung hat das Spiel inklusive Afterbirth+ DLC mittlerweile 20 unterschiedliche Enden. In mehreren davon hängt das Missing Poster an einem Telefonmast, die Szene variiert je nach Ende und erzählt auf gewohnt geheimnisvolle Art und Weise die Geschichte von Isaac, die sich während des Spielens selbst nur geringfügig offenbart. Das Missing Poster und seine Verbindung zu The Lost sind weitere Indikatoren für das grauenhafte Schicksal, das Isaac ereilte.