Nächster Halt: Messer im Rücken. Die größten Verräter in Spielen.

Mafia 2Es hätte von Beginn an klar sein müssen, dass Geschäfte mit der Mafia nicht gut ausgehen und schon gar nicht so, wie man es sich erhofft. Vito Scaletta musste das am eigenen Leib erfahren – nicht ganz ohne selbst Schuld daran zu tragen. Vito kehrt aus dem Krieg zurück und wird schnell in kriminelle Machenschaften verwickelt. Zusammen mit seinem besten Freund Joe macht er die Stadt unsicher. Nach einiger Zeit schließt er sich Carlo Falcone an, einem der Machthaber im gespaltenen Empire Bay. Doch schon bald wird er von Leo Galante erpresst, dem Widersacher Falcones. Um die Unterwelt wieder in die Hände der Vinci-Familie zu bringen, welcher Galante angehört, soll Vito Falcone töten und somit Verrat begehen. Angesichts des eigenen Todes willigt Vito ein. Obwohl Joe ihm dabei zur Seite steht, war dieser nicht Teil der Abmachung und so werden beide am Observatorium, wo das letzte Treffen mit Galante stattfindet, getrennt. Joe gehört noch immer Falcones Clan an und so biegt das Auto, das ihn eskortiert, auf dem Weg in die Stadt ab. Während Vito in eine andere Richtung chauffiert wird, erschließt sich ihm die Tragweite seiner Handlung und die Tatsache, dass er nicht nur seinen ehemaligen Boss, sondern auch seinen Freund verraten hat.