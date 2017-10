Nächster Halt: Von herrenlosen Häusern und entvölkerten Regionen

The Witcher 3: Wild Hunt

In The Witcher 3: Wild Hunt stoßen wir auf allerlei verlassene Gebäude und Dörfer. Bereits das Startgebiet Weißgarten entsendet euch bei eurem ersten Hexerauftrag in ein verlassenes Dorf, welches von einer Mittagserscheinung heimgesucht wird. Die leeren Häuser klären uns darüber auf, was hier passiert ist. Wir finden nicht nur eine Leiche, sondern auch ein altes Tagebuch. Dort wird beschrieben, dass der Geist durch ein Armband an diesen Ort gebunden ist. Nach dem Fund des Armbands und der Aufdeckung einer Tragödie müssen wir die Mittagserscheinung bekämpfen, um den Ort wieder bewohnbar zu machen.

In Velen wiederum, dem zweiten Gebiet von The Witcher 3: Wild Hunt, stoßen wir auf viele einzelne Hütten, welche verlassen wurden. Der Krieg, Hunger und Armut haben das Land gezeichnet, was sich in der Umgebung deutlich bemerkbar gemacht hat. Durch Zufall stoßen wir auf Kannibalen, gruselige Schauplätze im Nirgendwo und übermächtige Gegner, die ganze Dörfer verspeist zu haben scheinen. Generell verzichtet man in Teil 3 der Hexersaga gerne auf unnötige Worte, wenn man auch einfach Bilder für sich sprechen lassen kann.