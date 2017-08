The Witcher 3: Wild Hunt

Es war einmal The Witcher 3. Was viele Menschen neben der Geschichte, den Charakteren und allem drum und dran allerdings fast noch mehr begeisterte, war das Spiel im Spiel: Gwent. Bereits in den vorherigen Teilen des Franchises durften wir uns in Minispielen beweisen und der Sammellust nachgeben. In Teil 1 erhielten wir für jede „abgeschlossene“ Bettgeschichte eine Karte, die uns an die Frau des Abends erinnern sollte. Wem das zu einfach war, der durfte sich auch am Faustkampf versuchen. Oder beim Würfelpoker. Oder beim Wetttrinken.

In Teil 3 allerdings sollten wir Karten spielen. Das hört sich erst einmal nicht sonderlich spannend an, doch bewies das Spiel, dass das nervenaufreibender als das Verführen der jungen Maid sein kann. Um der beste aller Gwent-Spieler zu werden, müsst ihr gezwungenermaßen ein gutes Kartendeck zusammenstellen. Um das wiederum zu schaffen, müsst ihr gegen Gwent-Spieler im gesamten Land antreten. Nebenher könnt ihr zwar auch einige Karten kaufen, doch erhaltet ihr die besten natürlich von den jeweils örtlich ansässigen Champions, die ihr aber erst besiegen müsst, damit diese ihre Schätze herausrücken. Habt ihr alle Spieler besiegt, die es zu besiegen gilt, gibt es nur noch eine einzige Aufgabe für euch. Schnappt sie alle. Das ist tatsächlich auch der Name der letzten Quest, die nicht weniger von euch verlangt, als 199 Gwent-Karten im Spiel zu finden.