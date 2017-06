Nächster Halt: Das Auf und Ab der Fahrstühle in Spielen

Uncharted 2 Auch im schönen Nepal von Uncharted 2: Among Thieves gibt es ein Zusammentreffen mit einem Fahrstuhl. Auf der Suche nach einem bestimmten Tempel versuchen sich Nathan Drake und Chloe Frazer einen Überblick zu verschaffen. Dies geht natürlich am Besten vom höchsten Punkt aus, was in dem Fall ein Hotel ist. Also rein in den Fahrstuhl und hinauf, wenn es denn doch so einfach wäre, denn natürlich wird in dem Moment der Generator getroffen und die Technik versagt, wodurch der Fahrstuhl zum Stillstand kommt. Nate schafft es zwar zu entkommen, Chloe allerdings nicht, weswegen erst einmal Strom benötigt wird.

Es hätte so einfach sein können, wenn der Fahrstuhl einfach seinen Job erledigt hätte, aber so beschert er uns einen weiteren Umweg mit Kletterpassagen und weiteren Schießereien, um erst einmal an den Generator zu kommen, damit sich die Fahrstuhltür öffnen lässt und Chloe somit befreit. Wenn sich uns also nicht gerade Gegner in den Weg stellen oder Ärger machen, dann tut es auch ein Fahrstuhl. Chloe und Nate haben sich den Aufstieg auf das Hoteldach wohl gänzlich einfacher vorgestellt, aber da haben sie ihre Rechnung nicht mit dem Aufzug gemacht. Das bestätigt mich nur darin: Vertraue niemals einem Aufzug, denn die Dinger sind mehr als nur suspekt und auf Ärger ausgelegt. Zugegebenermaßen können wir uns allerdings auch bei dem Aufzug bedanken, denn neben ein paar witzigen Konversationen zwischen Chloe und Nate, bescherte uns die Sturheit des Aufzugs dank des Umwegs einen weiteren Spielabschnitt in diesem großartigen Spiel.