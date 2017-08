Nächster Halt: Drachen – Sagenumwobene, feuerspeiende Fabelwesen

Drakan: The Ancient Gates

Drachen sind für mich absolut faszinierende und majestätische Kreaturen und einfach beeindruckende Lebewesen, weswegen ich es oft schade finde, dass Drachen meist nur als Gegner und bösartige Kreaturen auftauchen. Vor allem in JRPGs und RPGs findet man Drachen zur Genüge als Feinde, so dass es mir eigentlich immer im Herzen weh tut, diese wunderbaren Geschöpfe töten zu müssen. Ich war also schon immer auf der Suche nach Spielen, in denen ich Seite an Seite mit einem Drachen kämpfen kann. Spiele, in denen ich einem Drachen als Freund und Partner gegenüber trete. Leider lässt sich in der Spielwelt nicht allzu viel in der Richtung finden. Ich erinnere mich also noch gut daran, wie ich damals über den Flohmarkt schritt und mir zufällig die PS2-Packung von Drakan: The Ancient Gates ins Auge sprang, auf dessen Cover der rote Drache Arokh und Protagonistin Rynn abgebildet sind. Zusammen bestritt ich mit ihnen ein grandioses Abenteuer, um die Geisterdrachen zu retten, welches mir bis heute sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, weil es mich damals so gefesselt hat.

Vor allem die spektakulären 3D-Action-Luftgefechte mit Arokh haben mich total in ihren Bann gezogen. Mich mit dem Drachen frei durch die Welt bewegen zu können, Feuer, Eis und gar Blitze zu speien und sogar mit ihm am Boden kämpfen zu können, war ein großartiges Gefühl! Genau das, was ich immer wollte und zur damaligen Zeit absolut spektakulär war. Ich war hin und weg, dass ich den Drachen steuern konnte. Selbst wenn Rynn mal nicht auf dem Rücken des Drachen saß und angegriffen wurde, eilte Arokh automatisch zu Hilfe und beschützte Rynn vor den Gegnern. Es war ein großartiges Gefühl von einem Drachen beschützt zu werden, Seite an Seite mit Arokh zu kämpfen, anstatt seine Art ausrotten zu müssen.

Besonders die eisige Tundra blieb mir gut im Gedächtnis und auch, dass ich mich immer auf Arokh verlassen konnte. In der Tundra gab es sehr viele Höhlen, die ich mit Rynn alleine erkunden musste, da der gigantische Drache nicht in die Höhlenabschnitte hineinpasste. Aber Arokh wartetet immer brav auf meine Rückkehr. Mehr sogar, man konnte den Drachen zu sich rufen, wenn die Höhle zu einem anderen Ausgang führte. Ein kurzes Rufen und binnen Sekunden waren seine Flügelschläge zu hören. Eine Faszination, die ich bis heute nicht vergesse und mir seither wünsche, dass ich eine solche Faszination, solch eine enge Bindung mit einem dieser majestätischen, geflügelten Echsen noch einmal in einem Spiel erleben kann. Doch anscheinend werde ich darauf wohl noch länger warten müssen.