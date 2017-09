Nächster Halt: Dinosaurier in all ihrer lebensfrohen Pracht

Warpath: Jurassic Park

Das Beat’em Up mit Dinosauriern hat mich seinerzeit mehr beeindruckt, als ich zugeben möchte. Natürlich spielte ich alles, was sich in das Laufwerk meiner Playstation verirrte und war für jedes neue Spiel dankbar. Diese Tatsache relativiert meine Begeisterung für Warpath: Jurassic Park, aber ich kann nicht leugnen, dass ich wochenlang Feuer und Flamme war, als irgendwann irgendjemand das Spiel in unserem Wohnzimmer liegen ließ. Damals beschrieb ich es als Mortal Kombat mit Dinos, heute würde ich diese Beschreibung ungern durch Fachtermini beeinflussen, einfach weil sie passt. Hier konnte ab 1999 zum Beispiel ein Stygimoloch (aus der Gruppe der Pachycephalosauria, aufgrund ihrer verdickten Schädeldecke auch Dickkopfsaurier genannt) gegen einen Styracosaurus kämpfen (der zur Gruppe der Ceratopsidae gehört, welche durch Nackenschilde und Hörnern am Kopf charakterisiert werden, und folglich mit dem Triceratops verwandt war). Interessanterweise waren beide Reptilien Pflanzenfresser – eine Information, die sich mir durch die Kämpfe nicht erschloss. Stattdessen lernte ich, welcher Dino die stärksten und wirkungsvollsten Attacken hat, welcher flink ist und welcher am gefährlichsten und schnell hatte ich einen Lieblingskämpfer.

Mein Ankylosaurus (laut GEOlino einer der schwersten und bestgepanzerten Dinosaurier) und ich, wir waren unbesiegbar. Warpath: Jurassic Park machte dem Franchise insofern ein wenig Ehre, als dass es ein Museum gab, in dem alle spielbaren Dinosaurier ausgestellt waren und das wenige Informationen mitteilte. Der Versus Mode, in dem zwei Spieler oder Spielerinnen gegeneinander antreten können, war allerdings spannender und so drückten wir wahllos auf Knöpfe, fraßen ahnungslose Tiere, die sich in die Arena verirrten, um uns als MediPacks zu dienen und staunten voller Ehrfurcht, wenn die Dinosaurier am Anfang des Kampfes die Elektrozäune durchbrachen und laut brüllten. Leider ist das Spiel mehr an der Sensationsgier der Spielenden interessiert, die die Reptilien wie Gladiatoren antreten lassen, als an der Zurschaustellung der Echsen.