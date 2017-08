Nächster Halt: Die ganz harten Nüsse. Achievements, die uns in den Wahnsinn treiben

Left 4 Dead

Im Jahre 2009 erschien der erste DLC für Left 4 Dead, genannt Crash Course. Als Veteranen des Spiels machten mein damaliger Zombieschlacht-Gehilfe HerrBeutel und ich uns natürlich auf, eben jenen neuen DLC auf Herz und Nieren zu testen. Zeitlich gesehen spielt dieser DLC kurz nach dem Finale auf dem No Mercy Hospital. Es ist inzwischen acht Jahre her, aber ich erinnere mich genau an den Moment, als das Achievement PER ANHALTER IN DEN TOD am rechten unteren Eck aufpoppte. Was war geschehen?

Es war eine harte Runde im Versus-Mode. Sowohl die Angreifer als auch die Verteidiger nahmen sich nichts. Die Aufgabe der Überlebenden war es, einen ziemlich gut befestigten Truck, welcher dezent an eben jenen aus der Neuauflage von Dawn of the Dead erinnerte, von einer Hebebühne nach unten zu befördern, wofür sie wiederum einen Generator aktivieren mussten, welcher zwischendurch reaktiviert werden musste. Die Angreifer strauchelten, wir, die Zombies, versuchten unser Bestes, die Überlebenden davon abzuhalten, die Kampagne erfolgreich abzuschließen. Ein Überlebender am Boden. Und doch wird er wieder gerettet. Wir sahen zu, wie die Hebebühne sank und all die Generatorpannen ohne Blessuren überstanden wurden. Schließlich war es soweit und der Truck näherte sich gefährlich dem Boden, als die Überlebenden sich bereits in die Nähe des rettenden Vehikels begaben. Das war sie also. Unsere letzte Chance. Ganz oder gar nicht. Alle Zombies rafften sich auf, drei der vier Überlebende waren bereits im Truck, als es uns kurz vor knapp gelang, den vierten im Bunde via Smoker in ein dunkles Eck zu zerren. Der Fehler der Überlebenden? Sie verließen den sicheren Truck, um ihren Kameraden zu retten und hatten nicht damit gerechnet, dass sie außerhalb ihrer Fluchtmöglichkeit eine ganze Gruppe hungriger Zombies erwartete. Hunter. Nochmal Smoker. Tank. Und schwupps hatten wir das gesamte gegnerische Team nur Sekunden vor ihrer sicheren Abfahrt komplett ausgelöscht.

Das Achievement verlangt, dass man ein Team nach Öffnung des Fluchtfahrzeuges komplett erledigt, was laut Steam gerade einmal 1,9% aller Spieler jemals geschafft haben. Ihr könnt euch also vermutlich vorstellen, wie glücklich und zufrieden ich in eben jenem Moment war. Scheiß auf das Seepferdchen.