Nächster Halt: Bosskämpfe, denn der nächste Gegner kommt bestimmt

Horizon Zero Dawn

Ich geb’s einfach direkt zu: Ich bin ein Noob. Kurz nach Erscheinen des wunderschönen Cuphead auf der Xbox One lieferten sich einige Menschen in meiner Twitter-Timeline eine Schlacht zum Thema „Schwierigkeitsgrad in Spielen“. Meine Meinung dazu kann man eigentlich mit „Einfach bitte, ich will nicht sterben!“ zusammenfassen. Und es ist mir noch nicht einmal peinlich. Nach dieser Beichte meinerseits werdet ihr wohl wenig überrascht sein, dass ich Boss Fights nervig und doof finde. Alles, wo ich übermäßig Lebensenergie verlieren kann, artet mir einfach zu sehr in Arbeit aus. Und ich will doch nur spielen.

Allerdings war ich dann doch sehr überrascht, wie unglaublich gut mir Horizon Zero Dawn gefallen hat (und auch heute noch gefällt). Machen wir uns nichts vor: Im Grunde ist das ganze Spiel eine Aneinanderreihung von Boss Fights. Das mögen mal größere und mal kleinere sein, die Taktik und Vorgehensweise erinnern aber stellenweise schon sehr an Spieleklassiker wie zum Beispiel Shadow Of The Colossus. In der aktuellen Themenwoche geht’s also – für mich – auch um die Frage „Warum finde ich Horizon Zero Dawn so toll, wenn ich doch Boss Fights blöd finde?“ – und dem auf den Grund zu gehen, finde ich spannend.

Zum einen finde ich die Welt, Aloy und die gesamte Anmutung des Spiels unglaublich faszinierend. Horizon Zero Dawn kratzt mich an einer Stelle, von der ich nicht einmal wusste, dass sie existiert, geschweige denn juckt. Und das trotz – oder gerade wegen – der Boss Fights. Guerilla Games gibt mir als Spieler eine Macht, die mir andere Spiele selten gegeben haben. Jede der Maschinen kann auf mehrere Arten erlegt werden und mir werden sehr viele unterschiedliche Wege dafür aufgezeigt. Nicht wirklich neu ist dabei die Schleichmechanik, derer sich heutzutage sehr viele Spiele bedienen. Selbst in Zelda gibt es seit Breath Of The Wild solche Passagen.

Was mich an Horizon Zero Dawn fasziniert, ist aber das stufenlose Verschmelzen mehrerer Mechaniken. Kein Kampf gleicht dem anderen und eine zuletzt genutzte Taktik kann wenige Minuten später völlig in die Hose gehen. Gepaart mit einer guten Gegner-KI entstehen so dynamische und fesselnde Kämpfe. Ob ich mich nun anschleiche, Fallen auslege oder die Maschinenwesen im Boden verankere, bleibt mir überlassen. Das Spiel bietet einem immer alle Möglichkeiten. Ich ertappe mich immer wieder dabei, in Panik zu geraten, wenn eine bestimmte Munitionsart leer ist. Bei Horizon Zero Dawn bedeutet das aber noch lange nicht das Ende. Im Kampf die Taktik ändern gehört hier zur Tagesordnung. Selten hat es ein Spiel bei mir geschafft, Boss Fights und Kämpfe allgemein so zu gestalten, dass ich später manchmal noch an den ein oder anderen zurückdenke oder mir Videos ansehe, die ich währenddessen aufgenommen habe.

Vielleicht mag ich ja doch Boss Fights. Guerilla Games hat zumindest wieder mein Interesse dafür geweckt.