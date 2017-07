Nächster Halt: Alkohol in Spielen. Schnapsidee und Sanitäter in der Not

Black FlagPiraten und ihr Rum gehören einfach zusammen. Es ist also selbstverständlich, dass ihr in den Tavernen von Assassin’s Creed: Black Flag Rum ausgeschenkt bekommt, den sich Edward James Kenway natürlich gerne gönnt. Immerhin hat er so einige Höhen und Tiefen bereits hinter sich und als Pirat in der Karibik hat man es auch nicht immer leicht. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein macht als hätte es irgendwelche Auswirkungen, dass wir Edward den Rum gönnen, so können wir nach ein paar wenigen Gläsern feststellen, wie der Gute anfängt zu schwanken und nach einem weiteren Glas bekommen wir dafür sogar eine Trophäe namens Hangover. Der Bildschirm färbt sich schwarz und wir erleben nur noch wie Edward in einem Heuhaufen erwacht. Was wohl zwischenzeitlich alles passiert ist? Tja, das bleibt wohl ein ewiges Geheimnis.