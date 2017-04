Passend zum anstehenden Launch von Mr. Shifty, wurde ein umfangreiches Video zu dem Titel veröffentlicht.

Darin könnt ihr einen Einblick in das flotte Gameplay des Titels bekommen. Erscheinen wird das Spiel am kommenden Donnerstag für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und den PC. Bei dem gezeigten Material handelt es sich um die Version für die neue Konsole aus dem Hause Nintendo.