Mr. President! – Steam Release

Wolltet ihr immer schon mal der Bodyguard eines Präsidenten sein und der diesen vor Angriffen bewahrt? Mr. President gibt euch die Gelegenheit dazu. Ihr werdet dafür zuständig sein, dass dem baldigen Präsidenten nichts passiert, während er an öffentlichen Orten auftritt.

Der Spieler verkörpert Dick „Rock-Hard“ Johnson, einen Bodyguard, der den nicht ganz so beliebten Präsidentschaftskandidaten Ronald Rump vor Attentaten beschützen muss. Diese sind auch keine Rarität. Denn wir müssen stets in spektakulärer Weise den Präsidenten vor Kugeln beschützen. Filme machen es vor, wir machen es nach. Wir hechten voraus und wehren die Kugel mit unserer Brust ab. Tag gerettet. Wenn das doch nur die einzige Aufgabe des Bodyguards wäre. Denn scheinbar mögen die Leute den Präsidenten wirklich nicht besonders, denn auch schon beim nächsten Auftritt sind wir wieder gefragt. Natürlich gehen wir der Aufgabe mit all uns zu Verfügung stehenden Mitteln nach, denn wir werden schließlich dafür bezahlt.

Das Spielprinzip von Mr. President ist ein simples, allerdings auch daher ein besonders lustiges. Denn die Ragdoll-Physik sieht sehr gelungen aus, wenn man den Trailer anschaut. Aus den aberwitzigsten Winkeln und Situationen müssen wir uns vor den Präsidenten werfen oder irgendwo hinspringen. Auch die Umgebung ist zum größten Teil zerstörbar. Das macht besonders Spaß wenn wir uns auf Stühle oder Bühnendekorationen werfen.

Ob das Spiel irgendetwas mit der momentanen Präsidentenwahl in den USA zu tun hat, sei dahingestellt, obwohl es gewisse Andeutungen enthält. Das Spiel ist ab dem 10. Oktober auf Steam erhältlich.