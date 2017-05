Monster Hunter XX – Erster Trailer und Gameplay zur Switch-Umsetzung

Erst kürzlich gab Capcom bekannt, dass das Action-Rollenspiel Monster Hunter XX auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch bekommen wird. Nun folgt ein erster Trailer, der die Switch-Version des Spiels zeigt. Auch ein erstes Gameplay-Video wurde präsentiert.

Bei Monster Hunter XX handelt es sich bekanntlich um eine überarbeitete Version von Monster Hunter X, welches im Westen unter dem Namen Monster Hunter Generations veröffentlicht wurde. Zudem enthüllte Capcom direkt das Erscheinungsdatum des Titels, allerdings gilt dieser vorerst nur für Japan. Demnach wird am 25. August 2017 das Action-Rollenspiel seinen Weg auf die Switch finden. Wann der Titel in Europa erscheinen wird, ist noch unklar.

Des Weiteren wird es in Japan ein Bundle geben, welches das Spiel sowie eine Nintendo Switch im Monster Hunter-Design umfassen wird. Ob es dieses Bundle nur in Japan geben wird, bleibt ebenso noch fraglich. Auch Cross-Save via Switch und der 3DS-Fassung wurde von Capcom bestätigt.