Mittelerde: Schatten des Krieges – Video zum Nemesis-System

Mit Mittelerde: Schatten des Krieges dürfen wir bald wieder nach Mittelerde und Orks metzeln, solange wir lustig sind. Im Vorgänger war dabei besonders das Nemesis-System ein herausragender Aspekt der Kampferfahrung. Wer also am zweiten Teil interessiert ist, der dürfte ebenfalls neugierig sein, inwiefern das System übertragen wird.

Glücklicherweise dürfte IGN schon sehen, was Monolith Productions mit diesem zentralen Aspekt des Spiels angestellt hat. Und noch besser für uns ist, dass es den ersten Eindruck nun auch per Video zu sehen gibt. Das vollständig überarbeitete Nemesis-System, Motor der Orkmeuchelei und Kernelement des Gameplays, seht ihr also in folgendem Video:

Mittelerde: Schatten des Krieges wird am 24.08.2017 für PC, PS4 und Xbox One in verschiedenen Editionen erscheinen. Einen Überblick über alle Versionen erhaltet ihr hier.